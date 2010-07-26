«Манчестер Юнайтед» проиграл американскому клубу

Вице-чемпион Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в товарищеском матче с американским клубом «Канзас-Сити Уизардс». Игра, состоявшаяся в ночь на 26 июля в Канзас-Сити, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Уизардс». Единственный гол в составе «МЮ» забил болгарин Димитар Бербатов, сообщает AFP. Счет в матче на 11-й минуте открыл игрок «Канзас-Сити» Дави Арно. На 41-й минуте Бербатов забил ответный гол, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен за нарушение против Бербатова со стороны Джимми Конрада, причем защитник «Уизардс» получил красную карточку. Однако уже на 42-й минуте Кеи Камара забил победный гол, после подачи углового послав мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» ударом головой. Игру с «Канзас-Сити» пропустили несколько ведущих игроков английского клуба, в том числе Уэйн Руни, Рио Фердинанд, Майкл Каррик и Пак Чжи Сун. До начала сезона-2010/11 «Манчестер Юнайтед» сыграет еще три товарищеских матча. Первую официальную игру «МЮ» проведет 8 августа, когда в матче за Суперкубок Англии встретится с «Челси». 16 августа в рамках первого тура чемпионата Англии «Манчестер» сыграет с «Ньюкаслом».