Фабрегас договорился о контракте с «Барселоной»

Полузащитник сборной Испании по футболу Сеск Фабрегас, выступающий за лондонский «Арсенал», договорился об условиях личного контракта с «Барселоной». Чтобы переход Фабрегаса состоялся, "Барселоне" необходимо договориться с «Арсеналом» о трансферной стоимости футболиста, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. Если Фабрегас перейдет в испанский клуб, то, по данным местного издания Sport, он подпишет контракт на пять лет, а его зарплата будет составлять семь миллионов евро в год. Что касается переговоров «Барселоны» с «Арсеналом», то лондонский клуб в нынешнее межсезонье уже отклонил одно предложение испанцев. Фабрегас, неоднократно заявлявший о желании перейти в «Барселону», на этой неделе должен встретиться с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером. 23-летний Фабрегас является воспитанником «Барселоны», но в 2003 году в 16-летнем возрасте перешел в «Арсенал». В составе лондонского клуба он побеждал в Кубке и Суперкубке Англии, а с ноября 2008 года является капитаном команды. Со сборной Испании полузащитник выиграл чемпионат Европы 2008 года и чемпионат мира 2010 года.