Форвард сборной Бразилии согласился перейти в «Рубин»

Нападающий немецкого «Вольфсбурга» и сборной Бразилии по футболу Графите согласился перейти в казанский «Рубин». Об этом пишет газета «Спорт Экспресс». Трансферная стоимость 31-летнего форварда составит пять миллионов евро - предполагается, что эту сумму чемпион России выплатит двумя траншами до конца 2010 года. Переговоры «Рубина» с руководством «Вольфсбурга» пока не завершены. Помимо казанского клуба, на игрока претендуют турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай». По данным немецких СМИ, «Вольфсбург» решил расстаться с Графите, поскольку форвард не вписывается в тактическую схему нового наставника команды Стива Макларена. Макларен планирует играть с одним нападающим, роль которого отводится боснийцу Эдину Джеко. В Бразилии Графите добился наибольших успехов с «Сан-Паулу». В составе этой команды форвард выиграл Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира. За «Вольфсбург» Графите выступает с 2007 года. В чемпионате Германии сезона-2008/09 нападающий забил 28 голов в 25 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. В чемпионате Германии сезона-2009/10 форвард провел 30 матчей и забил 11 мячей. Графите был включен в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2010 года. Ранее «Рубин» уже приобрел одного футболиста «Вольфсбурга» - в июле 2010 года было объявлено о переходе в казанский клуб нигерийского форварда Обафеми Мартинса.