Теннис. Первая ракетка Украины теряет позиции в мировом рейтинге

Сегодня были опубликованы обновленные рейтинги лучших мировых теннисистов. Первая ракетка Украины Александр Долгополов потерял три позиции в рейтинге АТР и опустился на 42-ю строчку, передает «Корреспондент». Его ближайший преследователь Сергей Стаховский не изменил своего положения и продолжает занимать 48-ю позицию. Илья Марченко, третий представитель Украины в ТОП-100 лучших теннисистов мира опустился на пять строчек и замнимает 72-е место. В первой десятке рейтинга АТР никаких изменений не произошло.