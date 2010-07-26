Суркис: «Динамо» обязано пройти «Гент» и попасть в групповой этап ЛЧ

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Гента». «В футболе между радостью и горем ничтожное пространство — вслед за успешным матчем может обрушиться неудачный и наоборот. Но мы просто обязаны попадать в групповой турнир ЛЧ. Следовательно, и проходить «Гент». При каком счёте усну легко во вторник вечером? Я спокойно усну только 4 августа, если результат двухраундового поединка будет в нашу пользу. Только во второй игре будет поставлена точка. Когда я встречался с командой, то привёл пример. При плохой игре с пражской «Спартой» в Киеве и при не совсем усовершенствованной игре на выезде свершилось чудо: удар Шевченко, непонятный рикошет, мы прошли дальше. И в итоге дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Но если уповать на одно везение и не делать ничего, чтобы оно пришло, ничего не получится», - приводит слова Суркиса издание Сегодня.