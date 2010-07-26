«Всплыли» детали контракта на бой между Кличко и Поветкиным

В СМИ попало письмо адвоката, направленное менеджменту Александра Поветкина, в котором тот анализирует условия предложенного россиянину компанией братьев Кличко К2 контракта на бой. Ниже приводится ряд пунктов в контракте, которые заокеанский юрист называет «наиболее несправедливыми»: 1. Поветкин должен посетить (может быть более, чем одну) совместные или же раздельные пресс-конференции, принимать участие в пресс-турах, интервью, открытых тренировках и других публичных мероприятиях, предписанных К2. 2. Если Поветкин не явится на одно из мероприятий организованных К2 для прессы, К2 оштрафует его на сумму минимум в 250 тысяч долларов. 3. K2 отказывается от оплаты расходов на переезд, проживание в гостиницах, питание и перевозку к месту проведение боя, и. т. д. 4. К2 отказывается от предоставления медицинской страховки на время поединка и обязывает Поветкина самому нести все расходы по лечению травм, которые он может получить в ходе боя. 5. Поветкин должен выступать в перчатках Grant и не имеет право приносить собственные перчатки Grant или же перчатки любой другой фирмы, даже в нераспечатанной упаковке. 6. Если Поветкин попытается подвергнуть обсуждению эти или другие условия контракта, К2 откажется от переговоров, а команде Поветкина будет отказано в получении пропусков или билетов, позволивших бы им работать во время боя. В частности, по поводу пятого пункта, оговаривающего в каких перчатках должны выступать боксеры, промоутер Поветкина Вильфрид Зауэрланд высказался в интервью изданию Figosport.de: «Это сравнимо с тем, если бы в контракте футболиста с сорок третьим размером ноги было бы прописано, что он должен выступать в бутсах сорок восьмого размера. Кроме того, нам отказывалось в предварительном предоставлении точной копии этих перчаток», – сообщает SPORTBOX.ru.