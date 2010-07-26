Марадона выдвинул условия, при которых останется возглавлять сборную

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона в эфире аргентинской футбольной телепередачи Show del Futbol заявил, что он останется на своем посту только в том случае, если вместе с ним продолжат работу все его помощники и члены тренерского штаба. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Clarin.com. Марадона сказал, что он хотел бы оставить в сборной всех своих помощников, а также пригласить в тренерский штаб новых людей - в частности, Оскара Руджери, который вместе с Марадоной в 1986 году в составе национальной команды стал чемпионом мира. Марадона заговорил о своем будущем впервые после возвращения с чемпионата мира 2010 года, на котором сборная Аргентины в 1/4 финала проиграла Германии (0:4). Марадона подчеркнул, что запись матча с Германией он не смотрел и смотреть не собирается. В ближайшее время Марадона должен встретиться с президентом Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Хулио Грондоной. Ранее сообщалось, что Грондона продолжит Марадоне подписать новый контракт на четыре года.