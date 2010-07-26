«Спартак» и «Зенит» борются друг с другом за игрока сборной Сербии

Московский «Спартак» и питерский «Зенит» сделали итальянскому «Удинезе» предложения о покупке футболиста сборной Сербии Александра Луковича. По словам самого игрока, переговоры со «Спартаком» близки к завершению, но окончательного решения о переходе он пока не принял. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на сербское интернет-издание Sportske.net. Лукович сообщил, что московский клуб первым проявил к нему интерес, а затем предложение о покупке футболиста сделал «Зенит». Серб подчеркнул, что он намерен изучить условия, которые предлагает питерский клуб, и только после этого окончательно определиться со своим будущим. Трансферная стоимость 27-летнего сербского защитника составит от шести до семи миллионов евро, а зарплата игрока, по данным итальянских СМИ, в случае переезда в Россию увеличится вдвое. Лукович большую часть карьеры провел в сербских клубах, а в 2006 году уехал в итальянский «Асколи». В 2007 году Лукович перешел в «Удинезе» и занял твердое место в основном составе клуба. В чемпионате Италии сезона-2009/10 Лукович провел 33 матча. За сборную Сербии защитник в своей карьере сыграл 18 встреч. Лукович играл на чемпионате мира 2010 года. В матче с Ганой (0:1) защитник был удален на 74-й минуте за две желтые карточки.