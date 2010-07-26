Теннис. Катерина Бондаренко «выпала» из топ-40 мирового рейтинга

В понедельник, 26 июля, вышел обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Сильнейшая украинская теннисистка Алена Бондаренко по сравнению с предыдущим рейтингом опустилась на одну позицию и теперь 30-я. Ее сестра Катерина также потеряла одну строчку и занимает 41-е место, передает «Корреспондент». Отметим, что в первой десятке - без изменений. Лидирует американка Серена Уильямс. Сербка Елена Янкович занимает вторую позицию, Венус Уильямс - третья. WTA Rankіngs Положение от 26 июля 2010: 1. Серена Уильямс (США) - 8475 2. Елена Янкович (Сербия) - 5900 3. Венус Уильямс (США) - 5606 4. Каролин Возняцки (Дания) - 5555 5. Саманта Стосур (Австралия) - 4890 6. Елена Дементьева (Россия) - 4670 7. Ким Клийстерс (Бельгия) - 4510 8. Франческа Скьявоне (Италия) - 4285 9. Вера Звонарева (Россия) - 3965 10. На Ли (Китай) - 3756 ... 30 (-1). Алена Бондаренко (Украина) - 1940 41 (-1). Катерина Бондаренко (Украина) - 1287 126 (+6). Мария Корытцева (Украина) - 514 158 (-1). Ольга Савчук (Украина) - 370 173 (+24). Леся Цуренко (Украина) - 324