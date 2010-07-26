Алиев: Сейчас речи быть не может о хорошем настроении в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотива» Александр Алиев поделился впечатлениями от матча 14-го тура чемпионата России против Сибири. Напомним, что встреча завершилась вничью 2:2, а Алиев оформил дубль. «В первом тайме мы полностью контролировали игру. Что с нами случилось после перерыва, сказать сложно. Виноваты все, я считаю. Мы не должны были упускать очки, играя с такой командой, как «Сибирь», - сказал Алиев, передает Чемпионат.ру. «Сейчас и речи быть не может о хорошем настроении в команде. Надо будет разобрать эту игру, эти ошибки. Но уже сейчас могу сказать, что второй тайм не понравился никому. Ни по содержанию игры, ни по счету», - говорит полузащитник «Локомотива».