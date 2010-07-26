Стюард: Владимиру Кличко все равно, кого побеждать

На этой недели чемпион мира по версиям IBF и WBO в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заезжает в свой тренировочный лагерь в австрийском Кицбюэле. Впереди у Владимира Кличко семь недель напряженной подготовки к бою, который запланирован на 11 сентября. Тренер Владимира Эмануэль Стюард поделился своим мнением по поводу предстоящего боя своего подопечного. «Во вторник мы с Владимиром начнем тренировки. Сейчас он в Гамбурге. Я же вылетаю в Европу, и мы вместе с ним отправляемся в австрийские Альпы. С Владимиром разговариваем по телефону каждый день, так что мы всегда в курсе дел друг друга. У нас есть 2–3 кандидата на роль спарринг-партнеров, но называть их имена не буду. В ближайшее время вы сами все узнаете. Раньше подбором соперников мы занимались вместе с Володей, но в последнее время этим занимаюсь сам. Согласитесь, это моя прямая обязанность как тренера. Мы не собираемся что-то менять в процессе подготовки.