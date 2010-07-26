Формула-1. Телеканал опроверг слухи о недовольстве Шумахером

Представитель немецкого телеканала RTL Маттиас Больхофер опроверг слухи о том, что руководство недовольно выступлениями Михаэля Шумахера, не сумевшего вызвать должный интерес к Гран-при Германии. Если первую гонку в сезоне посмотрело около 10 миллионов немцев, то сейчас каждый этап Формулы-1 смотрят в среднем 5-7 миллионов жителей Германии. «Мы далеки от того, чтобы быть разочарованными. В этом году гонки смотрят на 1,13 миллиона человек больше, чем в прошлом. То, что мы не сможем обеспечить такой рейтинг, как на первой гонке в Бахрейне, было довольно очевидно», - цитирует Больхофера Чемпионат.ру со ссылкой на Spiegel.