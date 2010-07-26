Формула-1. Булье: Петров сделал больше, чем мы ожидали

Глава «Рено» Эрик Булье похвалил Виталия Петрова за его выступление на Гран-при Германии. Напомним, что россиянин финишировал 10-м после старта с 13-й позиции. «Должен сказать, что он сделал больше, чем мы ожидали. Его квалификационный темп был чуть хуже по сравнению с Робертом. Он сделал ошибку в одном повороте и был очень зол сам на себя. Но его скорость в гонке была хороша почти на каждом круге. Его гонка была блестящая, он шёл в темпе Роберта. Он был стабилен и атаковал тогда, когда это нужно было для стратегии, что позволило обойти «Уильямсы» и Кобаяси. Он выступил очень хорошо. Мы недавно попросили его набрать очки и прибавить, он сделал это. Если так будет каждый уик-энд, то у него отличное будущее в Формуле-1», — цитирует Булье Чемпионат.ру со ссылкой на Autosport. Планируем придерживаться одной системы. По большому счету, Владимиру все равно кого побеждать», – цитирует Стюарда «Блик».