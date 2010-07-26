Формула-1. Шумахер вступил в конфликт с полицией и судом

Немецкая полиция оштрафовала семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера за то, что он превысил ограничение скорости на автобане, которое составляет 100 км/час, на 20 км/час. Штраф составил 140 евро, однако немецкий гонщик не признал, что именно он был в тот момент за рулем спортивного автомобиля «Вейсманн». Дело было передано в районный суд Траунштайна, но ни сам гонщик, ни его адвокат не явились в зал суда. Судебные издержки были добавлены в сумму штрафа. «Мы уверены, что Шумахер не находился за рулем той машины», – цитирует его менеджера Сабину Кем Sports.ru со ссылкой на Motorsport и Bild am Sonntag.