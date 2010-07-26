Виталий Кличко: Для Владимира намного опаснее Питер, чем Поветкин

Чемпион мира по версии WBC украинец Виталий Кличко назвал причину, по которой не состоялся поединок Владимир Кличко – Александр Поветкин, а также заявил, что новый соперник Владимира Сэм Питер куда более опасен, чем Поветкин.: «Про контракт вспомнили уже тогда, когда нужно было искать оправдания. А сначала говорили о воспалении носовых пазух, из-за которых Поветкин не смог приехать на пресс-конференцию. Потом оказалось, что его не устраивал контракт. На самом деле все четко объяснил тренер Александра Тедди Атлас. По его словам, Поветкин просто не готов к бою. А все остальное – отговорки менеджеров и промоутеров, которые пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Теперь 11 сентября во Франкфурте на ринг против брата выйдет – Самюэль Питер. С боксерской точки зрения нигериец намного опаснее Поветкина. Он – бьющий боксер. Похож на танк, у которого хорошая броня и увесистые снаряды. В общем, для Владимира поединок с Питером будет намного опаснее, чем с Поветкиным», – цитирует Виталия Кличко «МК».