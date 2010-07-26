Матч Польша – Украина пригласили судить Ирматова

Федерация футбола Польши выступила с предложением пригласить узбекских арбитров на официальный товарищеский матч Польша – Украина, который состоится в Варшаве 4 сентября 2010 года. Об этом сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Узбекистана. По словам собеседника агентства, обслуживать данный матч будет рефери ФИФА Равшан Ирматов, а его ассистентами выступят Рафаэль Ильясов и Абдухамидулло Расулов. «До этого Федерация футбола Казахстана пригласила Ирматова на обслуживание товарищеского матча Казахстан – Оман, который состоится 11 августа 2010 года. Данные матчи будут проводиться под эгидой ФИФА», – отметил представитель пресс-службы. Он также напомнил, что в апреле 2010 года руководство Федерации футбола Польши пригласило Ирматова стать главным арбитром финального матча Кубка Польши. Однако тогда ФИФА не дало согласие на это в связи с подготовкой узбекского рефери к матчам чемпионата мира в ЮАР. Бригада Ирматова на чемпионате мира в ЮАР обслужила пять матчей, включая матч открытия ЮАР – Мексика и полуфинал Нидерланды – Уругвай.