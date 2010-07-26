Теннис. Федерер будет работать с тренером Сампраса

Швейцарский теннисист Роже Федерер планирует начать сотрудничество с тренером Полом Аннаконом. Он будет работать с известным специалистом некоторое время, прежде чем принять окончательное решение. В свое время Аннакон тренировал Пита Сампраса. «Я собираюсь добавить кого-нибудь в свою команду и решил провести некоторое время с Полом Аннаконом. Пол больше не работает с Ассоциацией лаун-тенниса, поэтому мы попытаемся наладить отношения во время испытательного срока. Пол будет работать вместе с моей нынешней командой. С нетерпением жду возможности почерпнуть его опыт», – приводит слова Федерера Tennis.com.