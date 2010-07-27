Марадона уходит из сборной Аргентины

Диего Марадона покидает пост главного тренера сборной Аргентины. Такое решение он принял из-за того, что руководство аргентинского футбола хочет вмешаться в формирование тренерского штаба национальной команды, с чем Марадона категорически не согласен. Свое решение Марадона озвучил на встрече с президентом Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Хулио Грондоной. Сразу после встречи представитель AFA Эрнесто Биало рассказал, что она носила дружественный характер, однако о том, обсуждалось ли на ней продление контракта Марадоны, он говорить не стал. Однако спустя несколько часов аргентинское издание Ole заявило, что Диего Армандо отказался от продолжения работы в сборной Аргентины. По сообщению СМИ, Такое решение легендарный футболист принял из-за того, что руководство аргентинского футбола хочет вмешаться в формирование тренерского штаба национальной команды, в частности, уволив из сборной сразу несколько человек, с чем Марадона категорически не согласен.