Новый наставник сборной Бразилии обновил состав команды

Новый главный тренер сборной Бразилии Мано Менезес обновил состав команды. На товарищеский матч со сборной США, который состоится 10 августа 2010 года, Менезес вызвал 11 новичков. При этом наставник включил в состав команды только четырех футболистов, вошедших в заявку бразильцев на чемпионат мира 2010 года в ЮАР. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на BBC Sport. В состав сборной Бразилии на матч с командой США не попали такие игроки, как Кака, Луис Фабиано и Жулио Сезар. Четырьмя участниками ЧМ-2010, которых вызвал Менезес, стали Даниэл Алвес из испанской «Барселоны», Рамирес из португальской «Бенфики», Тиаго Силва из итальянского «Милана» и Робиньо из бразильского «Сантоса». Всего Менезес вызвал на матч с американцами 24 человека - трех вратарей, восемь защитников, восемь полузащитников и пять нападающих. Команда соберется за два дня до игры с США, которая пройдет в Нью-Джерси. Менезес возглавил сборную Бразилии после увольнения с поста наставника команды прежнего тренера Дунги. Под руководством Дунги бразильцы вышли на ЧМ-2010 и дошли на этом турнире до 1/4 финала, где уступили сборной Голландии (1:2). Состав сборной Бразилии на матч с США: Вратари: Ренан (Аваи), Джеферсон (Ботафого), Витор (Гремио) Защитники: Рафаэл (Манчестер Юнайтед, Англия), Даниэл Алвес (Барселона, Испания), Марсело (Реал, Испания), Андре Сантос (Фенербахче, Турция), Тиаго Силва (Милан, Италия), Давид Луис (Бенфика, Португалия), Энрике (Расинг, Испания), Ревер (Атлетико Минейро) Полузащитники: Сандро (Интернасионал), Эдерсон (Лион, Франция), Карлос Эдуардо (Хоффенхайм, Германия), Эрнанес (Сан-Паулу), Рамирес (Бенфика, Португалия), Пауло Энрике Гансо (Сантос), Лукас (Ливерпуль, Англия), Жусилей (Коринтианс) Нападающие: Андре, Робиньо, Неймар (все - Сантос), Алешандре Пато (Милан, Италия), Диего Тарделли (Атлетико Минейро)