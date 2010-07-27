Формула-1. Журналисты посмеялись над Массой

Бразильские СМИ посмеялись над командной тактикой Ferrari на Гран-при Германии, передает «Советский спорт». Напомним, что во время одиннадцатого этапа Формулы-1, который проходил в Германии Масса, ведущий пелотон, пропустил вперед партнера по команде Фернандо Алонсо. Бразильское издание O Globo изобразило руль пилота Ferrari, на котором выделяется большая красная кнопка с надписью: «Дать Фернандо Алонсо меня обогнать». Ранее, выступающий за Mercedes Михаэль Шумахер заявил, что поддерживает решение Ferrari попросить Фелипе Массу пропустить вперед Фернандо Алонсо на Гран-при Германии. Напомним, что победу на Гран-при Германии одержал Фернандо Алонсо, Ferrari же была оштрафована за использование командной тактики.