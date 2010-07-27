«Зенит» решил вопрос о покупке игрока «Порту»

По сведениям португальского издания «A Bola», защитник «Порту» Бруну Алвеш практически решил вопрос о переходе в «Зенит», передает «Советский спорт». Сторонам осталось уладить незначительные вопросы, и в Португалии никто не считает, что сделка может сорваться. По неподтвержденной информации, «Зенит» заплатит за футболиста порядка 23 миллионов евро, сам же Алвеш уже дал устное согласие на переход в питерский клуб. Ранее сообщалось, что итальянская «Дженоа» ответила отказом на предложение питерского «Зенита» о приобретении защитника Сальваторе Боккетти.