Игорь Суркис: Мы следили за Ковалем с прошлой осени

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал усиление команды в лице теперь уже бывшего вратаря запорожского «Металлурга» Максима Коваля, который вчера подписал с бело-голубыми пятилетний контракт. «Мы следили за Ковалем с тех пор, как прошлой осенью он провел блестящий матч против нас, - цитирует Суркиса «Динамо»(Киев) от Шурика со ссылкой на «СЭ в Украине». - Но я бы не сказал, что только эта игра дала ему путевку в «Динамо». Лишь убедившись в стабильности мастерства Максима, решил сделать «Металлургу» официальное предложение. Тем более, что у нас возникли перед стартом в квалификации Лиги Чемпионов проблемы с игроками этого амплуа: Станислав Богуш восстановится не раньше сентября, а сроки возвращения Александра Шовковского пока сложно прогнозировать». «Коваль понимает, какие испытания предстоят в «Динамо», но это его, похоже, не пугает, - добавил Суркис. - Мне трудно судить, какое время займет процесс адаптации Коваля, но, думаю, надолго он не затянется. Уже во вторник мы, скорее всего, внесем его в заявку на матч Лиги Чемпионов с «Гентом» - конечно же, в числе запасных. А когда он сможет претендовать на место в основе - решать тренерам». Сообщалось, что вчера, 26 июля, ряды киевского «Динамо» пополнил вратарь запорожского «Металлурга» Максим Коваль. По информации АР, голкипер подписал с киевским клубом контракт на пять лет. Сумма трансфера составила около четырех миллионов долларов.