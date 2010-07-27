Теннис. Сафина проиграла 39-летней японке

Российская теннисистка Динара Сафина в первом круге турнира в американском Стэнфорде проиграла 39-летней японке Кимико Дате Крумм. Сафина уступила своей сопернице в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6. Матч продолжался два часа и 22 минуты, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA). Сафина стала уже третьей россиянкой, выбывшей из борьбы в Стэнфорде. Ранее на турнире в США проиграли Алиса Клейбанова и Алла Кудрявцева. Клейбанова уступила Ане Иванович из Сербии со счетом 3:6, 2:6. Кудрявцева не смогла оказать сопротивления Ольге Говорцовой из Белоруссии и проиграла со счетом 1:6, 1:6. Благодаря победе над Сафиной 61-я ракетка мира Дате Крумм вышла во второй круг, где японская теннисистка встретится с еще одной россиянкой Еленой Дементьевой. Дементьева получила в Стэнфорде второй номер посева и в первом круге участия не принимала.