«Реал» и «Интер» договорились по Майкону

Мадридский «Реал» и миланский «Интер» достигли соглашения относительно перехода Дугласа Майкона в испанский клуб, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на «La Gazzetta dello Sport». Источник сообщает, что трансферная сделка будет осуществлена за ? 28 млн, однако отмечает, что футболист сборной Бразилии требует четырехлетний контракт и ежегодную зарплату в ? 6 млн. Между тем президент «сливочных» Флорентино Перес больше ? 5, 5 млн давать не намерен. Ранее защитник «Интера» Майкон, переговоры по трансферу которого в «Реал» затянулись из-за разногласий, в том числе, по будущей зарплате футболиста, рассказал, что мечтает играть за «Королевский клуб».