Валуев: Разногласия с Кличко - из-за денег. Братья хотят забрать себе все.

Экс-чемпион мира WBA в тяжелом весе россиянин Николай Валуев рассказал о причинах, по которым прекратились переговоры об организации боя с чемпионом мира по версии WBC Виталием Кличко. «В настоящее время я продолжаю тренироваться с Александром Зиминым. Изначально планировалось, что я вернусь на ринг весной или летом, но теперь, судя по всему, я вернусь не раньше осени», - сказал боксер. «Разногласия с Виталием Кличко возникли из-за денег. Бокс - это бизнес. Условия, которые предложил Виталий, не подходили ни мне, ни моим промоутерам. Кличко любит говорить, что во всем виноват Дон Кинг, но сами братья хотят забрать все себе и не думают об интересах других лиц. С ними невозможно договориться», - добавил он, передают Подробности. «Я не боюсь Виталия, пусть пришлет нам хороший контракт! Он говорит, что предлагает мне 1,5 миллиона долларов. Но я не получу этих денег, у меня большая команда. Мы встретились с Виталием в Санкт-Петербурге. Он предложил мне 1,5 миллиона долларов за бой, но на такую сумму не согласен Дон Кинг. Я не буду драться с Виталием, если он не предложит больше», - заявил Валуев. Напомним, что Виталий Кличко и Николай Валуев так и не смогли договориться о финансовых условиях проведения поединка, после чего Кличко распространил видеообращение, в котором заявил, что прекращает переговоры по организации боя. После этого Николай Валуев заявлял, что был согласен на гонорар в 1,5 миллиона долларов и что теперь будет драться даже из принципа.