Хоккей. Профсоюз игроков оспорил отказ НХЛ признать контракт Ковальчука

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) подал жалобу на решение НХЛ отказать в регистрации контракта российского форварда Ильи Ковальчука с клубом «Нью-Джерси Девилс». Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. НХЛ отказалась одобрить рекордный по продолжительности (на срок 17 лет) контракт Ковальчука на прошлой неделе. НХЛ объяснила свое решение тем, что контракт российского хоккеиста нарушает условия коллективного соглашения между лигой и NHLPA. При этом не уточнялось, какие именно пункты соглашения Ковальчук и «Нью-Джерси» нарушили. По условиям договора, за 17 лет форвард должен заработать 102 миллиона долларов, причем большую часть суммы (98,5 миллиона долларов) Ковальчук получит за первые 11 лет действия контракта. По мнению ряда экспертов, стороны заключили контракт таким образом, чтобы обойти правило «потолка зарплат», установленное в НХЛ, снизив среднюю годовую зарплату Ковальчука. При этом 27-летний Ковальчук якобы не собирается играть до 44 лет, а планирует завершить карьеру до истечения срока соглашения, получив основную массу выплат. Ранее президент и генеральный менеджер «Нью-Джерси» Лу Ламорелло заявил, что он считает контракт Ковальчука полностью соответствующим условиям коллективного соглашения.