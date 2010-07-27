Алиев открыл свой секрет пробития штрафных

Полузащитник Александр Алиев, являющийся с одиннадцатью мячами лучшим бомбардиром чемпионата России, рассказал «Советскому спорту» о своей технике исполнения штрафных ударов. «При ударе я воспринимаю вратаря как физическое тело, обращаю внимание лишь на его местоположение. В глаза ему не смотрю. Что касается самого удара, то секрет удачного исполнения кажется простым: надо попасть точно и сильно в центр мяча, и он начнет вилять. Чтобы добиться необходимых навыков, я много работал и работаю над штрафными. У меня 39-й размер. Небольшой размер ноги позволяет найти оптимальное соприкосновение с мячом, нога полностью его облегает, и он летит на хорошей скорости», — отметил Алиев.