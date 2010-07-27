Бокс. Нужненко будет продолжать карьеру

Вадим Бухкалов, промоутер бывшего чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA украинца Юрия Нужненко, рассказал о том, что его подопечный не намерен завершать свою карьеру после недавнего поражения от Мэттью Хаттона. «Конечно, если бы Юрий выиграл, то это был бы огромный шаг к его возвращению в мировую элиту. Но он достойно провел поединок и проиграл по решению судей. Это был равный бой. Даже компьютерная статистика говорит о том, что количество ударов было одинаковым. У чемпиона на его территории нужно выигрывать более убедительно. Теперь сложнее будет вернуться в рейтинги. Но это его работа. Нужненко – очень опытный и поистине профессиональный боксер. Возраст еще позволяет, он выразил желание продолжать карьеру. А мы сделаем все возможное для того, чтобы карьера его продолжилась», — цитирует Бухкалова Turnir.com.ua.