Заяев: «Динамо» выиграет у «Гента» 2:0. Шевченко точно забьет.

Заслуженный тренер Украины Анатолий Заяев, делясь ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Гентом», вспомнил о предыдущем свидании главного тренера киевлян Валерия Газзаева с этим бельгийским клубом. Напомним, в 1991-м году возглавляемое Газзаевым московское «Динамо» уступило «Генту» по сумме двух матчей в Кубке УЕФА: 0:2, 0:0. «Ответный матч с «Гентом» в 91-м Газзаев проводил в Симферополе, - цитирует Заяева Сегодня. - Дело было в декабре. И опасались, что в Москве в это время будет нефутбольная погода. Но все получилось почти наоборот. Крым засыпало снегом. По-моему, по этой причине «Динамо» за два дня до матча село не в аэропорту в Симферополе, а рядом на военном аэродроме», - рассказал Заяев. «База «Таври» им не понравилась. И они переехали в Ялту, в гостиницу Ореанда. А уже оттуда в день игры выехали в Симферополь. Я бы на такой шаг не пошел - дорога через перевал, закладывает уши. Зачем это перед игрой? А вот к полю претензий не было», - добавил специалист. «Мой прогноз на этот матч с «Гентом» - 2:0. Точно забьет Шевченко, - добавил эксперт. - Но не пропустят только в том случае, если будут прессинговать все без исключения игроки. И не будут на поле «читать газеты», как это было в первом тайме с «Металлистом», - заключил Заяев.