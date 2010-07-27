Роналду: Я с детских лет мечтал играть в одной команде с Раулем

Футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду был одним из тех, кто рассыпался в похвалах в адрес своего бывшего одноклубника Рауля, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Marca. Игрок сборной Португалии отметил, что всегда мечтал играть в одной команде с легендой «Королевского клуба». «Еще с детских лет я мечтал играть рядом с Раулем. Для меня было большой честью находиться с ним в одной раздевалке, я желаю ему всяческих успехов», - сказал Роналду. Напомним, что вчера Рауль официально закончил свои карьеру в «Реале» и стал игроком «Шальке».