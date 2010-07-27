Дуляй и Левандовски прощаются с «Шахтером»

Игор Дуляй и Мариуш Левандовски завершают свою карьеру в ФК «Шахтер». По договоренности с ПФК «Севастополь» легенды «горняков» отныне будут защищать цвета крымского клуба. Сегодня, 27 июля, у журналистов и болельщиков появится возможность попрощаться с футболистами и поблагодарить их за годы, проведенные в нашем клубе. А их в активе у Игора и Мариуша немало: Дуляй отыграл в «Шахтере» 6,5 лет, а Левандовски – 9! Итак, в 16:00 в пресс-центре «Донбасс Арены» состоится прощальная пресс-конференция Мариуша Левандовски и Игора Дуляя. Затем футболистам будут вручены эксклюзивные футболки, в которых они тут же выйдут на поле «Донбасс Арены» - для того, чтобы сфотографироваться вместе с болельщиками на добрую память. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы ФК «Шахтер».