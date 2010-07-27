Формула-1. FIA рассмотрит скандал на Гран-при Германии

Заседание Всемирного совета FIA по автоспорту, на котором будет обсуждено применение Ferrari командной тактики по ходу Гран-при Германии, вероятнее всего, состоится не раньше сентября, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Motorsport. По информации целого ряда СМИ, FIA не планирует устраивать внеочередное заседание. Таким образом, вопрос должен быть рассмотрен во время следующего планового заседания, которое состоится 10 сентября в итальянском Комо. Официальный представитель FIA со своей стороны отметил, что дата рассмотрения дела Ferrari пока не определена. Напомним, что речь идет про инцидент на трассе во время гонки, когда бразилец Фелипе Масса пропустил вперед своего коллегу по команде Фернандо Алонсо, который и пришел к финишу первым. Такое поведение гонщиков конюшни стюарды Гран-При Германии признали неспортивным, а саму команду оштрафовали на 100 000 долларов.