Премьер-лига признает покупку «Чесли» недействительной

Английская премьер-лига изучит детали трансфера полузащитника Рамиреса, купленного «Челси» у «Бенфики» за £ 20 млн. Появились подозрения, что часть прав на бразильца принадлежит не клубу, а агентам, что противоречит правилам премьер-лиги, в регламенте которой запрещено обладание прав на игрока третьей стороной. Как сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на интернет-издание Goal, половина прав на Рамиреса принадлежит известному агенту Киа Джурабчану, а 30 процентов — другому агенту - Пини Заави. «В наших правилах все четко прописано. Трансфер возможен только когда в сделке участвуют два клуба», — сообщил представитель премьер-лиги.