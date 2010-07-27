Футбол. Грозный подаст в суд на Заварова

Как известно, бывший тренер ФК «Арсенал» Александр Заваров публично и беспочвенно обвинил бывшего же тренера ФК «Арсенал» Вячеслава Грозного в якобы неправовых действиях по отношению к футболистам. Сегодня в деле «Заваров-Грозный» появились новые подробности. Как сообщает официальный сайт ФК «Арсенал» (Киев), мифические жалобы футболистов оказались подложными документами. О чем сами футболисты уже заявили в своих письменных заявлениях и на видеокамеру. В результате может оказаться, что Вячеслав Грозный, с учетом вышеизложенных фактов, может подать судебный иск по отношению к Александру Заварову и его адвокату Илье Скоропашкину. Как известно, в украинском законодательстве за подлог документов предусмотрены весьма суровые меры наказания. Кроме того, известно, что в отношении адвоката Александра Заварова Ильи Скоропашкина ведется расследование других его неправовых действий.