«Тур де Франс». Команду Армстронга оштрафовали

Международный союз велосипедистов (UCI) начал дисциплинарное разбирательство относительно команды RadioShack, передает Чемпионат.ру. На последний этап «Тур де Франс» команда вышла в незаявленной форме черного цвета, которая рекламировала фонд по борьбе с раком Лэнса Армстронга. Организаторы заставили команду переодеться, из-за чего старт был затянут на 20 минут. «С сожалением отмечаем, что такая достойная инициатива, как борьба с раком, не была согласована с организаторами гонки. Это привело к 20-минутной задержке заключительного этапа Тура - в том числе и телевизионной трансляции. Комиссары вынуждены оштрафовать каждого гонщика, а также менеджера команды», - говорится в заявлении союза. Отметим, что менеджер Radioshark назвал комиссаров циниками и посоветовал чаще пользоваться мозгом. Напомним, что победителем Тур де Франс - 2010 стал испанский гонщик Альберто Контадор.