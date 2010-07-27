Бокс. Бои профессионалов покажут в формате 3D

Бои боксеров-профессионалов впервые будут показаны в формате 3D. Это произойдет в субботу, 31 июля, когда в немецком Гамбурге состоится вечер бокса с участием нескольких известных боксеров. Главным событием станет бой немца Себастьяна Збика с аргентинцем Хорхе Эйландом в весе до 72,6 килограмма, сообщает интернет-издание Fightnews.com. Организатором вечера бокса выступает одна из ведущих немецких промоутерских компаний Universum. Ее руководитель Клаус-Петер Коль заявил, что он очень рад впервые представить трансляцию бокса в формате 3D. По словам Коля, он видел тестовые показы спаррингов, и ему показалось, что он сам был на ринге. Промоутер добавил, что бокс идеально подходит для трансляций в 3D - намного лучше, чем футбол и гонки Формулы-1, поскольку там события разворачиваются гораздо дальше от зрителя. Коль считает, что показ в формате 3D - это будущее бокса. Что касается спортивной части боксерского вечера в Гамбурге, то в бою между Збиком и Эйландом будет разыгран титул временного чемпиона мира в весе до 72,6 килограмма по версии WBC (Всемирный боксерский совет). Ранее состоятся еще несколько поединков. В частности, на ринг выйдет известный кубинский боксер-тяжеловес Хуан Карлос Гомес. Его соперник пока не определен.