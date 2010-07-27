Шовковский вряд ли сможет встать в строй к осенней стадии Лиги чемпионов

Голкиперу «Динамо» и сборной Украины Александру Шовковскому, успешно прооперированному накануне в одной из мюнхенских клиник, минимум шесть недель придется носить специальную лангету, передает «Спорт Экспресс в Украине». Только после этого он сможет приступить к процессу реабилитации, который, как прогнозируют, займет от двух с половиной до трех месяцев. Таким образом, Валерий Газзаев едва ли сможет рассчитывать на Шовковского в осенней стадии Лиги Чемпионов. Невелика вероятность и скорого восстановления перенесшего в этом году операцию Станислава Богуша. Напомним, что киевское «Динамо» подписало контракт с вратарем запорожского «Металлурга» Максимом Ковалем.