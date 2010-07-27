Сегодня стартуют первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» принимает «Гент», «Зенит» играет с «Унирей», и другие матчи. Лига чемпионов Третий квалификационный раунд Первые матчи Омония Кипр – Ред Булл Зальцбург Австрия 27 июля. 19.00. Динамо Киев Украина – Гент Бельгия 27 июля. «стадион им. В. Лобановского», 20.00. Литекс Болгария – Жилина Словакия 27 июля. 20.00. Униря Румыния – Зенит Россия 27 июля. 20.30. Спарта Прага Чехия – Лех Польша 27 июля. 21.30. ТНС Уэльс Уэльс – Андерлехт Бельгия 27 июля. 21.45. Актобе Казахстан – Хапоэль Тель-Авив Израиль 28 июля. 19.00. БАТЭ Белоруссия – Копенгаген Дания 28 июля. «Городской стадион (Борисов)», 19.00. Шериф Молдавия – Динамо Загреб Хорватия 28 июля. «стадион «Шериф»», 20.00. Дебрецен Венгрия – Базель Швейцария 28 июля. «Ола Габор Ут», 21.00. Янг Бойз Швейцария – Фенербахче Турция 28 июля. «стад де Свисс», 21.15. АИК Швеция – Русенборг Норвегия 28 июля. 21.45. Партизан Сербия – ХИК Хельсинки Финляндия 28 июля. 21.45. Аякс Нидерланды – ПАОК Греция 28 июля. «Амстердам Арена», 21.45. Брага Португалия – Селтик Шотландия 28 июля. «эстадио де Брага», 22.00. (время указано киевское)