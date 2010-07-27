Формула-1. Петров: Моя цель в Будапеште – финишировать в десятке сильнейших

Пилот «Рено» Виталий Петров поделился ожиданиями от предстоящего в этот уик-энд Гран-при Германии. «Я очень хорошо знаком с трассой в Будапеште, много выступал здесь в GP2. Но за рулем болида «Формулы-1» буду здесь впервые, так что мне еще многому предстоит научиться. Мне нравится «Хунгароринг», это совсем непростая трасса, здесь важно найти хороший ритм и знать секрет успеха. Мне необходимо улучшать выступления в квалификации, чтобы стартовать с выгодной позиции. Если получится, смогу провести сильную гонку, потому что темп машины в Германии был очень хорош. На самом деле, в Хоккенхайме я провел почти идеальный уик-энд, если не считать квалификации. Буду напряженно работать чтобы собрать все компоненты воедино. Цель – финишировать в десятке и набрать очки», – цитирует Петрова Sports.ru со ссылкой на пресс-службу команды.