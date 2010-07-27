В Донецке избили болельщиков «Зари»

Матч 3-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и луганской «Зарей», который состоялся в воскресенье, 25 июля, в Донецке, омрачило избиение донецкими фанатами болельщиков из Луганска. Как сообщает «Корреспондент» со ссылкой на cxid.info и самих пострадавших, в Донецке в воскресенье перед игрой с «Шахтером» были дважды избиты трое приехавших из Луганска болельщиков, которые решили прогуляться по городу. Что характерно, на луганчанах не было атрибутики «Зари». Нападавших было около двадцати человек. В центре Донецка, среди белого дня пострадавшим были нанесены удары по голове и по ногам. Избиение сопровождалось словесными утверждениями о том, что луганчанам в Донецке делать нечего. Когда избитые болельщики все же добрались до стадиона, чтобы поддержать свою команду, на подходе к «Донбасс-Арене» на них вновь напали около 50 человек. Сначала они предприняли попытку уложить прибывших на асфальт и затем избить. Ограничились оскорблениями, забрали сумку и головной убор одного из луганчан. Но из подошедшей группы донецких фанов нашлись те, кто применил к гостям рукоприкладство. По словам избитого, «дали по затылку пару раз со спины». Далее последовали угрозы «вы – Луганск, вас надо мочить!» и тому подобное. Лишь после получения чьей-то команды по телефону донецкие фанаты скрылись.