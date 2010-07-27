«Шахтер» заинтересовался форвардом сборной Кот-д'Ивуара

По информации, которой располагает таблоид Bild, донецкий «Шахтер» заинтересован в 26-летнем форварде Ганновера и Кот-д'Ивуара Дидье Конане Я. Представитель селекционной службы горняков Петер Шоке посетил уже два матча «Ганновера» - с «Кайзериспором» и «Генчлербирлиги». «Конан- интересный футболист. Мы ищем кого-то вроде него», - цитирует Шоке немецкое издание, передает Террикон. Конан Я перешел в «Ганновер-96» год назад за полмиллиона евро. Сейчас его ориентировочная стоимость выросла в семь раз.