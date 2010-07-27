Роналдиньо останется в «Милане»

Исполнительный директор «Милана» Адриано Галлиани и агент Роналдиньо Роберто де Ассис провели встречу, на которой обсуждалось будущее бразильского полузащитника Роналдиньо. По ее итогам было решено, что чемпион мира-2002, интерес к которому проявляет клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси», останется в составе россонери как минимум до конца контракта, завершающегося 30 июня 2011 года, сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на Footballpress.net. Кроме того, было принято решение, что в ближайшее время состоится обсуждение нового договора, который предположительно будет рассчитан до 2014 года. Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии и президент «Милана» Сильвио Берлускони собирается сохранить в команде бразильца Роналдиньо до тех пор, пока тот не завершит карьеру.