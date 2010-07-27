«Динамо» - «Гент». Ориентировочные составы на матч

Сегодня киевское «Динамо» проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с бельгийским «Гентом». Матч состоится на стадионе «Динамо» им. Лобановского, 20.00, арбитр Уильям Коллам (Шотландия). Прямая трансляция на телеканале ICTV. Ориентировочные составы команд (FOOTBALL.UA): «Динамо» (ориентировочный состав): Бойко - Данило Силва, Бетао, Михалик, Жерсон Маграо - Вукоевич, Гармаш, Бертольо - Шевченко, Милевский, Ярмоленко «Гент» (ориентировочный состав): Йоргачевич, Росалес, Хансвейт, Вилс, Томпсон, Тейс, Смолдерс, Лепойнт, Эльганасси, Лейе, Арбайтман Травмированные: Шовковский, Богуш, Хачериди, Гусев, Попов, Юссуф, Эль Каддури (все – «Динамо») Дисквалифицированные: нет