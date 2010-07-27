Данни: Меня все устраивает в «Зените». И в русском языке многое уже понимаю.

Полузащитник «Зенита» Данни признался, что ему нравится испанский чемпионат, а также отметил, что уже понимает русский язык. «Из европейских чемпионатов мне больше всего нравится испанский. В будущем я с удовольствием поиграл бы там. Но сейчас меня все устраивает в «Зените». Я в России уже давно, в Санкт-Петербурге не первый год. Здесь мне нравится. Этим летом погода очень хорошая, это даёт мне с семьёй возможность куда-то выбраться, что-то посмотреть новое. Что касается русского языка, то я многое понимаю. Если люди говорят быстро, то я из всего монолога воспринимаю два-три слова, а когда медленно, то гораздо больше», - сказал Данни в интервью официальному сайту клуба, передает Чемпионат.ру.