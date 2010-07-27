В «Генте» из динамовцев знают только Шевченко

В преддверие матча «Динамо» и «Гента» «Спорт Экспресс в Украине» задал пять вопросов трем украинским легионерам, выступающим в Бельгии - полузащитникам «Серкля» Сергею Серебренникову, Олегу Ящуку и нападающему «Андерлехта» Александру Яковенко - Как в Бельгии относятся к жребию, который выбрал «Генту» в соперники «Динамо»? Серебренников: - Не думаю, что в «Генте» ожидали на этой стадии турнира слабого соперника. Вице-чемпион Бельгии не был сеяной командой, поэтому ему должен был попасться достаточно крепкий и опасный противник. «Динамо», безусловно, относится именно к этой категории, но никакой паники руководители бельгийской команды не проявляют. Наставник «Гента» Франк Дюри в интервью сказал, что в целом удовлетворен жребием, полагая, что в Лиге чемпионов его подопечные будут играть с дополнительной мотивацией, выкладываясь на все сто. Яковенко: - За местной прессой особо не следил и дать полноценный ответ на ваш вопрос не могу. Но по обрывкам информации понял, что о «Динамо» в «Генте» отзываются уважительно, хотя не знают в киевском клубе ни одного игрока кроме Андрея Шевченко. Ящук: - В Бельгии понимают, что «Динамо» - не подарок. Местная пресса пишет, что из всех команд «Генту» не повезло больше остальных. - Каковы самые веские козыри соперника киевлян? Серебренников: - В целом «Гент» - очень сыгранная и хорошо подготовленная команда. Среди линий особняком стоят полузащита и атака, где больше остальных физическими данными выделяется Кулибали. Партнеры африканца не тратят время на короткий пас, быстро доставляя его вперед на своего таранного форварда. Кулибали цепляется за большинство мячей, сбрасывая их «второй волне» атаки - хорошо работающим флангам и цепким трудолюбивым хавбекам. Яковенко: - Полузащита и атака у соперников киевлян на уровне: комбинирует «Гент» здорово. По крайней мере, в прошлом году все было именно так. А в этом наставник поменялся: знаменитый в прошлом вратарь сборной Бельгии Мишель Прюдомм перешел в «Твенте». Ящук: - Со сменой тренера может многое изменится. Пришедший в команду Франк Дюри, насколько я знаю, почти наверняка будет придерживаться схемы 4-3-3. При этом все команды Дюри отличаются хорошей организацией игры и остро действуют на контратаках. Неплохие результаты у этого специалиста были даже с очень средними командами. Вспомните, хотя бы как «Варегем», в котором работал Дюри, прошел «Локомотив»! А в «Генте» подбор игроков уж точно получше. Да и физически команда готова неплохо. В особенности это касается средней линии и атаки. - Есть ли у «Гента» откровенно слабые места? Серебренников: - При всем уважении к бельгийцам, это не топ-клуб Старого Света, а просто добротная команда. «Динамо», безусловно, повыше уровнем и, по идее, должно заставить ошибиться играющий в линию квартет защитников «Гента». Оборона у этого клуба - не то, чтобы жестко непроходимая и уж точно самая посредственная линия команды. Яковенко: - С моей точки зрения, слабейшее звено «Гента» - не слишком организованная оборона. Защитники у бельгийского клуба - не супер, в атаке команда выглядит намного сильнее. И если верховыми передачами команду Дюри не прошибешь, то острые низовые передачи могут поставить оборону «Гента» в тупик. Ящук: - В обороне у «Гента» были серьезные проблемы. Как для вице-чемпиона защитники ошибаются непозволительно много. Причем это касается именно центральной зоны. - Чем, по-вашему, закончится двухматчевое противостояние «Динамо» и «Гента»? Серебренников: - Трудно прогнозировать, но рискну поставить на киевлян, которые должны по возможности одержать уверенную победу в Киеве. В Бельгии, как правило, в гостях и на выезде все играют по-разному. Но если счет заставит «Гент» нестись вперед сломя голову, за подопечными Дюри не постоит. В родных стенах они точно будут прессинговать. В прошлом сезоне этой команде иногда хватало первых 15-20 минут для того, чтобы обеспечить результат. А это именно то, чем когда-то славились динамовцы. Яковенко: - Прогнозов давать не буду, уж извините - это не в моих правилах. Но матч обещает быть очень интересным. Динамовцам советую отнестись к «Генту» со всеми возможными уважением и серьезностью. Уверен, что если киевляне правильно настроятся на игру и покажут свой лучший футбол, их шансы на суммарный успех заметно вырастут. Ящук: - Ключевым станет матч в Киеве. На мой взгляд, «Гент» не будет играть первым номером, попытаясь действовать максимально организованно и найти свой шанс в контратаке. И тем не менее, изначально отдаю преимущество «Динамо». У киевлян более серьезная команда, которая обладает большим чем соперник международным опытом. Главное - не пропустить дома, тогда и поединок в Бельгии сложится для украинского клуба проще.