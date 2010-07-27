Во Львове разработали концепцию волонтерской службы к Евро-2012

Департамент «Евро-2012» Львовского горсовета представил Концепцию волентерской службы УЕФА Евро-2012, согласно которой к организации чемпионата Европы по футболу во Львове нужно будет задействовать 940 волонтеров. «Сегодня именно Львов является лидером среди украинских городов в плане привлечения волонтеров. Город имеет значительный опыт организации волонтерских служб для больших событий. И уже сегодня на промоушн-мероприятиях к Евро руботают волонтеры. Львовская молодежь уже имеет практический опыт работы в фин-зонах и даже на стадионе, наша база данных постоянно растет», - рассказала начальник управления информации департамента «Евро-2012» Соломия Билонога. Концепцией определены тринадцать подразделений волонтерской службы, среди которых: информационно-справочное сопровождение болельщиков и туристов, работа в Фан-посольствах, Фан-кемпингах, медиа-центре, обеспечение работы Фан-зоны, языковая поддержка служб безопасности, работа в волонтерском центре, обслуживание людей с особенными потребностями, служба оформления города, первая медпомощь, организация иных Фан-мероприятий, которые проводятся в городе, а также джокеры и лидеры. В каждом из подразделений выделены несколько направлений работы, определено количество локаций, где будут работать волонтеры и количество смен на каждом направлении. Основные требования к волонтерам – достижение возраста 18 лет на момент проведения турнира, владение английским языком и, главное, осмысленное решение стать волонтером и желание помогать. С волонтерами составляется соглашение, которое фиксирует обязанности сторон, на время работы волонтеры будут застрахованы. «Официальная регистрация волонтеров начнется летом 2011 года и будет проходить до декабря 2011 года. В течение января-марта мы должны провести квалификационный отбор кандидатов, а до середины марта 2012 года выбрать волонтеров, которые будут помогать в организации Евро-2012 во Львове. Поскольку чемпионат Европы – третье по масштабам спортивное событие в мире, ожидаем также процент иностранных волонтеров», - добавила Соломия Билонога.