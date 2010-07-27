Валуев: Хэю я уступил в тактике, но но проигравшим себя не чувствую

Экс-чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Николай Валуев рассказал о ближайших планах. Россиянин также поведал, что не собирается воспользоваться пунктом о реванше, который был предусмотрен в контракте на проигранный бой с британцем Дэвидом Хэем. «Я не устал от бокса. Отдохну от него после окончания спортивной карьеры. Сейчас я продолжаю работать со своим тренером», - сказал боксер. "Будет ли у меня матч-реванш с Дэвидом Хэем? Вообще, я не в курсе, что в моем контракте существовал подобный пункт, но в любом случае мне это неинтересно. Может быть, я ему немного уступил в тактике, но проигравшим я себя не чувствую», - заявил Валуев в интервью Fightnews.com. Ранее Валуев рассказал о причинах, по которым прекратились переговоры об организации боя с Чемпионом мира по версии WBC Виталием Кличко.