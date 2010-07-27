Сегодня ровно два года до открытия Олимпиады-2012 в Лондоне

Ровно через два года, 27 июля 2012 года, начнутся Олимпийские Игры в Лондоне. В столице Великобритании эту дату отметили, открыв набор волонтеров, которых всего будет 78.000, и открыв первый магазин официальной атрибутики Игр, передает «Советский спорт». Организаторы Олимпиады уже обратились к болельщикам с просьбой фиксировать официально свое желание купить билеты на соревнования. Сами билеты поступят в продажу в следующем году, а зарегистрировались в качестве их покупателей уже 1.4 миллиона человек. Всего на соревнования будет продано 8 миллионов билетов.