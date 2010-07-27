Вагнер Лав согласился перейти в «Рубин»

Форвард столичного ЦСКА Вагнер Лав согласился поставить свою подпись под контрактом с казанским «Рубином», сообщает NEWSru.com со ссылкой на издание Life Sports. Московский клуб и команда Курбана Бердыева согласовали детали трансфера бразильского форварда еще до возвращения 26-летнего игрока из аренды. «Рубину» удалось договориться о переходе бразильского форварда, - цитирует издание источник в казанском клубе. - Переговоры шли долго. Пришлось выдержать конкуренцию с еще несколькими ведущими клубами России, пытавшимися переманить Вагнера к себе. Но сейчас достигнуто соглашение, что Лав подпишет контракт именно с нами». «Гранатовым» придется выложить за опального нападающего армейцев 15 миллионов долларов. Курбан Бердыев лично обсудил детали сотрудничества с Вагнером. Завершающие переговоры прошли между руководителями администрации двукратных чемпионов России и футболистом в одном из столичных отелей, утверждает издание. Несомненно, финансовая сторона вопроса сыграла не последнюю роль в деле заключения контракта. Изначальная сумма на Лава была обозначена руководством ЦСКА на уровне 25 миллионов евро, но в ходе переговоров казанцам удалось значительно сбить цену.