Барретт: Лучший супертяж – Хэй. Но Владимира Кличко он не пройдет.

39-летний американский тяжеловес Монте Барретт, решивший завершить свою боксерскую карьеру после поединка против Дэвида Туа, поделился своим мнением о супертяжелой весовой категории. «Думаю, лучшим супертяжеловесом из тех, что мы имеем сейчас, является Дэвид Хэй, потому что, на мой взгляд, он обладает полным комплектом нужных качеств. Он умный стратегически грамотный боксер в ринге, и яркая личность вне его», - сказал боксер. «Что касается Владимира Кличко. Кличко всегда думает о безопасности. Он один из сильнейших супертяжеловесов, он очень умен, но он сама осторожность. Он всегда поступает наверняка, но в боксе, чтобы быть зрелищным и привлекать зрителей, надо рисковать. Думаю, поэтому никто не увлечен боксом братьев Кличко. С другой стороны, Виталий идет на риск, но все равно осторожность для него на первом месте, а риск на втором. Владимир вообще не приемлет риска. И есть Дэвид Хэй. Дэвид Хэй – лучший», - добавил он. «Я хотел бы увидеть что-то новое. Хотел бы увидеть победу Хэя, но сомневаюсь, что он пройдет Владимира. Я говорю так потому, что, на мой взгляд, Владимир силен и очень умен. И у него есть Эмануэль Стюард, один из лучших тренеров в супертяжелом весе. Хотелось бы мне увидеть, как Дэвид Хэй возьмется за дело и все изменит, но Владимир слишком силен и слишком умен, и у него есть мощный джеб и удар справа. Не знаю, но думаю, что Дэвид Хэй в состоянии победить всех остальных, тех, кто является претендентами или входит в первую десятку рейтингов», - отметил Барретт. «Все подвержено изменениям, и, думаю, где-то на улице сейчас есть Майк Тайсон в смеси с Мохаммедом Али и Джо Луисом. Он еще никому не известен, но он есть, и он нам нужен. Нам нужен зрелищный взрывной супертяжеловес, который знает, как побеждать, и за победами которого интересно наблюдать», - подытожил боксер, передает ALLBoxing.ru.